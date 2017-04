Das Lohngefälle in der EU ist nach wie vor sehr stark ausgeprägt. Die Statistikbehörde Eurostat hat nachgewiesen, dass Arbeitnehmer sehr unterschiedlich bezahlt werden - je nachdem, in welchem EU-Land sie leben.

So kostet eine Arbeitsstunde in Bulgarien im Durchschnitt 4 Euro 40. Eine Stunde in Dänemark schlägt dagegen mit 42 Euro zu Buche - ist also fast zehn Mal so teuer.



Deutschland liegt bei den Arbeitskosten im oberen Mittelfeld der EU-Staaten - mit 33 Euro pro Stunde. Die Statistik erfasst Löhne und Gehälter in fast allen Branchen; auch Lohnnebenkosten wie Renten- oder Krankenversicherungsbeiträge sind mit eingerechnet.



Eine weitere Erhebung weist nach, dass es auch bei der Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern noch große Unterschiede gibt, je nachdem, welches europäische Land man näher betrachtet. Island schneidet im internationalen Ranking aktuell am besten ab, was die Lohngleichheit angeht, es folgen Norwegen, Finnland und Schweden. Deutschland liegt auf Platz 13. Hier verdienen Frauen im Schnitt gut 20 Prozent weniger als Männer. Abzüglich der Unterschiede, die durch die speziellen Branchen oder auch Teilzeitarbeit entstehen, sind es immer noch sechs Prozent.



Spitzenreiter Island prüft gerade ein Gesetz, das von den Unternehmen verlangen würde, Männern und Frauen grundsätzlich gleich viel zu zahlen. Es wäre das erste Gesetz dieser Art weltweit. Auch die Opposition unterstützt den Plan.