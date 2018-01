Arbeitnehmer haben seit heute Anspruch darauf zu erfahren, ob ihre Kollegen in gleicher Position mehr verdienen.

Denn bis zum 6. Januar müssen Unternehmen das sogenannte Entgelttransparenzgesetz umgesetzt haben. Es gilt für Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten. Bundesfamilienministerin Barley sieht in dem Gesetz eine Stärkung der Rechte der Frauen. Wenn diese nun wisse, dass sie im Vergleich zum Mann schlechter bezahlt wird, könne sie die gleiche Bezahlung einklagen. Sie könne sich aber auch zunächst an den Betriebs- oder Personalrat wenden, erklärte die SPD-Politikerin.



In Island geht man noch einen Schritt weiter. Dort müssen Betriebe seit Jahresbeginn von sich aus nachweisen, dass sie Frauen den gleichen Lohn für gleiche Arbeit zahlen. Unternehmen mit mehr als 25 Angestellten müssen sich von einem akkreditierten Buchprüfer ein Zertifikat beschaffen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert solche oder ähnliche Prüfverfahren auch für deutsche Unternehmen. Außerdem kritisiert der DGB die hohen Anforderungen für die Arbeitnehmer.



Denn neben der Betriebsgröße gibt es noch weitere Einschränkungen. So gilt der Anspruch nur alle zwei Jahre und er gilt nur für Kollegen in gleichwertiger Positition. Es müssen mindestens sechs Beschäftigte diese Tätigkeit ausüben, die zudem ein anderes Geschlecht haben als der Antragsteller.



Auch die Berechnung des Vergleichsgehalts ist nicht ganz schlüssig. So wird nicht das tatsächliche Durchschnittsgehalt der Vergleichsgruppe angegeben, sondern der statistische Median der Gruppe. Das kann zu deutlichen Verfälschungen führen, da der Median einzelne Ausreißer, in diesem Fall deutlich Besserverdienende, nicht ausreichend berücksichtigt.

