Das neue Gesetz zur Überprüfung der Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen wird offenbar nur wenig genutzt.

Die "Süddeutsche Zeitung" hat in 20 großen deutschen Unternehmen nachgefragt. Demnach haben sich nur in drei Unternehmen Mitarbeiter nach dem Gehalt von Kollegen erkundigt. Bei der Allianz waren es im ersten Quartal knapp 300 Beschäftigte, bei der Telekom 120 und bei der Deutschen Bank gut 160. Andere Konzerne wie RWE oder Aldi-Süd verzeichneten eine oder gar keine Anfrage.



Das Entgelttransparenzgesetz ist seit Januar in Kraft und soll vor allem Frauen die Möglichkeit geben, auf Lohngleichheit zu pochen. Weshalb sie dies kaum tun, ist unklar. Nach Ansicht der Gewerkschaft Verdi befürchten sie berufliche Nachteile. Nach Erkenntnissen eines Beratungsunternehmens wissen aber auch viele nichts von dem Gesetz.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.