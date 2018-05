Der Fußballverein Lokomative Leipzig hat erneut Ärger wegen rechter Vorfälle.

Am vergangenen Wochenende zeigten Spieler der B1-Jugendmannschaft für ein Foto den Hitlergruß. Der Verein teilte daraufhin mit, dass er zwei Jugendtrainer entlassen hat. Einer von ihnen soll die Spieler zu der Pose aufgefordert haben. Gegen ihn hat der Verein demnach Strafanzeige gestellt und ein lebenslanges Hausverbot verhängt.



In der Erklärung heißt es, das Zeigen des Hitlergrußes sei weder ein Kavaliersdelikt noch eine Provokation oder sogar ein "Spaß". Alle beteiligten Spieler wurden bis zum Saisonende vom Spielbetrieb suspendiert. Der Vorfall hatte sich auf dem Clubgelände ereignet.



Lokomotive Leipzig hat seit Jahren Probleme mit Neonazis und rechten Anhängern. Im März wurde der Verein wegen des diskriminierenden Verhaltens von Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro verurteilt. Die Anhänger waren während eines Spiels mit rechtsradikalen Sprechchören und antisemitischen Rufen aufgefallen. Zudem hatten Fans im vergangenen Jahr Sticker in Umlauf gebracht, die das Holocaust-Opfer Anne Frank verhöhnten.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.