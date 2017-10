In den norditalienischen Regionen Lombardei und Venetien stimmen die Bürger heute über mehr Autonomie ab.

Zu den Referenden in zwei der wirtschaftsstärksten Teile des Landes sind rund zehn Millionen Menschen aufgerufen. Es geht um mehr Rechte, vor allem in Finanzfragen. Die Lombardei mit ihrer Wirtschaftsmetropole Mailand und Venetien mit den Touristenhochburgen wie Verona und Venedig wollen, dass mehr Steuergeld in den Regionen bleibt. Die Referenden sind nicht bindend. Die Wahllokale sind bis 23 Uhr geöffnet, Ergebnisse werden morgen erwartet.