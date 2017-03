Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag in London sind mindestens vier Menschen getötet und 20 verletzt worden.

Nach Polizeiangaben ist unter den Toten ein Polizist. Der Täter, der alleine gehandelt habe, sei erschossen worden, hieß es weiter. Er habe versucht, mit einem Messer bewaffnet in das Parlamentsgebäude einzudringen. Dabei habe er einen Beamten erstochen. Zuvor hatte der Angreifer mit einem Auto auf der nahegelegenen Westminster Brücke Fußgänger angefahren und zwei Menschen getötet. Eine schwerverletzte Frau wurde von Helfern aus der Themse gerettet.



In der britischen Hauptstadt wurden die Sicherheitsvorkehrungen deutlich verstärkt. An zahlreichen Orten waren bewaffnete Polizisten im Einsatz. Bei Bedarf könne die Armee zur Unterstützung herangezogen werden, erklärte die Polizei. Premierministerin May berief für den Abend ein Krisentreffen des Kabinetts ein. Sie ließ mitteilen, dass sie in Gedanken bei den Getöteten und Verletzten sei. Innenminsterin Rudd erklärte, die Sicherheit für das britische Volk sei jetzt das Wichtigste. Die Bürger seien vereint im Kampf gegen jene, die die gemeinsamen Werte zerstören wollten.