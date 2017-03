Bei dem mutmaßlichen Terroranschlag am Parlament in London sind vier Menschen getötet und 20 verletzt worden.

Nach Polizeiangaben ist unter den Toten ein Polizist. Der Täter, der alleine gehandelt habe, sei erschossen worden. Er habe versucht, mit einem Messer bewaffnet in das Parlamentsgebäude einzudringen, wo er einen Beamten niedergestochen habe. Zuvor soll der Angreifer mit einem Auto auf der nahe gelegenen Westminster Brücke in eine Menschengruppe gefahren sein.



Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden. In der ganzen Stadt seien zusätzliche Beamte im Einsatz. Die Sicherheitsmaßnahmen liefen weiter. Bei Bedarf könne die Armee zur Unterstützung herangezogen werden. Premierministerin May rief für den Abend das Sicherheitskabinett zusammen. Innenminster Rudd erklärte, Priorität habe nun die Sicherheit für das britische Volk. Die Bürger seien vereint im Kampf gegen jene, die die gemeinsamen Werte verletzen wollten.