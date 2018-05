Knapp ein Jahr nach dem Großbrand im Londoner Grenfell-Tower mit 72 Toten haben die Untersuchungen begonnen.

Die Anwesenden schwiegen zum Auftakt für symbolische 72 Sekunden, um der Opfer zu gedenken. Danach erzählten die Hinterbliebenen von sechs Todesopfern von ihren Erlebnissen und Gefühlen. Insgesamt neun Tage sind in dieser ersten Phase der Ermittlungen für die Berichte der Angehörigen vorgesehen.



Die richterliche Untersuchung war von Premierministerin May kurz nach dem Unglück angeordnet worden. Die Anhörung findet in einem Hotel im Westen Londons statt. Geleitet wird sie von einem pensionierten Richter. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Fassadenverkleidung des Gebäudes die Ursache dafür, dass das Feuer sich so schnell ausbreiten konnte.

