In Großbritannien haben heute hunderte Menschen an den Terroranschlag auf die London Bridge vor einem Jahr erinnert.

In der Southwark Cathedral nahe der Brücke beteten sie für die Opfer und hielten mit einer Schweigeminute inne. Premierministerin May erklärte, das Land sei mehr denn je entschlossen, dem Terrorismus nicht nachzugeben. - Am 3. Juni 2017 hatten mehrere Attentäter mit einem Lieferwagen acht Fußgänger auf der London Bridge getötet und waren dann mit Messern auf die Passanten losgegangen. Fast 50 Menschen wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.