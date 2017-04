Die britische Polizei hat wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Asylbewerber weitere Verdächtige festgenommen.

Nach Angaben der Behörden in London sind nun 16 Personen in Gewahrsam, mehreren von ihnen werde schwere Körperverletzung vorgeworfen. Scotland Yard teilte mit, der 17-jährige kurdisch-iranische Asylbewerber sei am Freitag in der britischen Hauptstadt angegriffen worden, nachdem eine Gruppe ihn nach seiner Herkunft gefragt habe. Er liegt mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus.