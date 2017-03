Das Parlament Großbritanniens hat den Weg für den Austritt des Landes aus der Europäischen Union frei gemacht. In London billigte das Oberhaus am späten Abend das Gesetz für den Brexit.

Zuvor hatte bereits das Unterhaus zugestimmt und dabei Forderungen des Oberhauses nach Änderungen an dem Entwurf zurückgewiesen. Premierministerin May will nun Ende des Monats den Austritt Großbritanniens nach Artikel 50 des EU-Vertrags erklären. Dies bestätigte ihr Sprecher.



Nach diesem Schritt haben dann beide Seiten zwei Jahre Zeit für Verhandlungen. Diese sollen in einen Vertrag münden, der die endgültige Abkehr Großbritanniens von der EU besiegelt.