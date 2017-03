Bei einem mutmaßlichen Terrorangriff in der Nähe des Londoner Parlaments ist nach Medienberichten mindestens ein Mensch getötet worden.

Das melden Korrespondenten unter Berufung auf Krankenhauspersonal. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bisher nicht. Sky News berichtet inzwischen von zwei Toten. Die Polizei teilte nur mit, dass es mehrere Verletzte gebe, darunter auch Polizisten.



Vor dem Parlamentsgebäude in der britischen Hauptstadt fielen am Nachmittag Schüsse. Ein Polizist sei niedergestochen, der mutmaßliche Angreifer sei angeschossen worden, berichten verschiedene Medien.



Wenige Minuten zuvor wurde auf der nahe gelegenen Westminster Bridge ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern gesteuert. Unklar ist, ob es sich um zwei Vorfälle mit unterschiedlichen Tätern handelt oder um einen Angreifer. Die Polizei teilte mit, der Angriff werde bis auf weiteres als terroristischer Vorfall behandelt. Die Parlamentssitzung wurde unterbrochen. Premierministerin May wurde in Sicherheit gebracht. Die Abgeordneten befinden sich noch im Gebäude.