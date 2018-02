In den Skandal um sexuelle Ausbeutung durch Oxfam-Mitarbeiter in Haiti hat sich die britische Regierung eingeschaltet.

Entwicklungsministerin Mordaunt setzte heute ein Treffen mit Verantwortlichen der Hilfsorganisation in London an. Sie drohte damit, die Zusammenarbeit mit Oxfam zu beenden. Die Ministerin hatte kritisiert, dass die Organisation den zuständigen Behörden detaillierte Informationen über den Fall vorenthalten habe.



Oxfam erklärte, dass die Vorfälle in Haiti erneut überprüft werden sollten. Dies sei Teil einer dieses Jahre begonnenen unabhängigen Untersuchung. Ziel sei es, unannehmbares Verhalten zu verbannen sowie die Rekrutierung und Auswahl des Personals zu verbessern.



Während ihres Einsatzes nach dem Erdbeben in Haiti im Jahr 2010 sollen Mitarbeiter der Hilfsorganisation Orgien mit Prostituierten veranstaltet haben.

