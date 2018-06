Im Ringen um die Brexit-Regelungen ist die britische Premierministerin May einer Niederlage entgangen.

Das Unterhaus in London lehnte am Abend mit 324 zu 298 Stimmen eine Änderung des Brexit-Gesetzes ab, das dem Parlament ein Veto für die mit Brüssel ausgehandelten Pläne zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gegeben hätte. Die Gesetzesänderung hätte neue Verhandlungen oder gar einen Verbleib in der EU ermöglicht.



Vor rund zwei Jahren hatten die britischen Wähler in einem Referendum mit 52 Prozent dafür votiert, die Europäische Union zu verlassen.

