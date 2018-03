In London ist ein junger Mann wegen eines Anschlags in der U-Bahn vom vergangenen September schuldig gesprochen worden.

Ein Gericht in der britischen Hauptstadt sah es als erwiesen an, dass der heute 18-jährige Iraker in der Station Parsons Green eine Bombe in einem Waggon platziert hatte. Durch die Explosion erlitten 23 Menschen Verbrennungen. In der anschließenden Panik gab es weitere 28 Verletzte. Das Strafmaß soll in der kommenden Woche verkündet werden.

