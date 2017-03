Mitarbeiter des Online-Fahrdienstanbieters "Uber" müssen in London Grundkenntnisse in Englisch vorweisen.

Ein britisches Gericht entschied, die entsprechende Anordnung der öffentlichen Verkehrsbetriebe sei rechtens. Danach wird von allen Fahrern ein Nachweis über ausreichende Sprachkenntnisse in Wort und Schrift verlangt. Das US-amerikanische Unternehmen argumentierte, der geforderte Standard sei zu hoch. "Uber" will jetzt Berufung gegen das Urteil einlegen. Der Fahrdienst-Anbieter vermittelt Mitfahrgelegenheiten per App und macht damit dem klassischen Taxi-Geschäft Konkurrenz.