In London beraten die britische Tory-Vorsitzende und Premierministerin May sowie die Chefin der nordirischen Unionisten, Foster, erneut über ein Regierungsbündnis.

Die beiden Politikerinnen wollen am Vormittag in Mays Amtssitz in der Downing Street zusammenkommen. Foster sagte vor Beginn der Gespräche, sie hoffe, dass das Bündnis zwischen ihrer DUP und den Konservativen heute festgemacht werden könne. Die Vereinbarung werde positive Auswirkungen für Nordirland haben. Die Partei der nordirischen Protestanten soll nach den Vorstellungen der Tories eine konservative Minderheitsregierung unterstützen. Die Verhandlungen hatten vor mehr als zwei Wochen begonnen.