Die britische Zentralbank erhöht erstmals seit zehn Jahren den Leitzins.

Dieser liege jetzt bei 0,5 Prozent nach zuvor 0,25 Prozent, wurde am frühen Nachmittag in London mitgeteilt. Die Zentralbank will damit vor allem die Inflationsrate senken. Seit Ankündigung des Brexit sind die Verbraucherpreise in Großbritannien gestiegen.