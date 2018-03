Die britische Premierministerin May hält heute eine Rede zum Ausstieg ihres Landes aus der Europäischen Union.

Darin will die Regierungschefin die Position Londons zu den Beziehungen zur EU nach dem sogenannten Brexit näher darlegen. Mit Spannung wird vor allem erwartet, ob es ihr gelingt, eine überzeugende Lösung vorzulegen, wie künftig Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden können.



Die Europäische Union hatte in ihrem Entwurf für das Brexit-Abkommen vorgeschlagen, Nordirland solle Teil der Zollunion bleiben, während der Rest des Vereinigten Königreichs austritt. Das löste Empörung in London aus.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.