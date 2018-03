Im Fall des vergifteten russisch-britischen Doppelagenten Skripal tagt in London der Nationale Sicherheitsrat.

Die britische Premierministerin May habe die Krisensitzung einberufen, erklärte ein Sprecher. Sollte sich herausstellen, dass Moskau hinter der Tat steckt, könnte die Regierungschefin möglicherweise schon direkt nach dem Treffen Sanktionen verkünden.



Skripal und seine Tochter waren vor gut einer Woche bewusstlos auf einer Parkbank im südenglischen Salisbury entdeckt worden. Sie wurden laut Polizei Opfer eines Attentats mit Nervengift und befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Der britische Außenminister Johnson hatte Russland verdächtigt und mit Konsequenzen gedroht. Die Regierung in Moskau wies jede Verantwortung zurück.

