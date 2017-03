Vor dem Parlament in London hat ein Angreifer einen Polizisten verletzt und ist daraufhin von Sicherheitskräften erschossen worden. Zuvor hatte es einen Vorfall auf der Westminster Bridge gegeben. Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus. Verfolgen Sie die Entwicklung in unserem DLF24-Liveblog.

Die wichtigsten Informationen über die Geschehnisse in der Übersicht:

Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag sind mindestens eine Frau getötet und mehrere Menschen verletzt worden.

Auf der Westminster Bridge war ein Auto in eine Menschenmenge gerast, etwa zeitlgleich oder kurz danach griff ein Mann einen Polizisten in unmittelbarer Nähe des Parlamentsgebäudes an. Er wurde niedergeschossen.

Das britische Unterhaus unterbrach seine Sitzung, Premierministerin May wurde in einem gepanzerten Fahrzeug in Sicherheit gebracht. Sie ist unverletzt.

+++ 17:29 Uhr +++

Das schottische Parlament hat seine geplante Abstimmung über ein Unabhängigkeitsreferendum aus Solidarität mit Britannien verschoben.

+++ 17:14 Uhr +++

Der Deutschlandfunk-Sicherheitsexperte Rolf Clement sagte , die Wahrscheinlichkeit sei relativ hoch, dass es sich um einen Terroranschlag handele. Das Datum – der Jahrestag der Anschläge in Brüssel – sowie die Vorgehensweise – eine Attacke auf mehrere Stellen – sprächen dafür. Es könne sein, dass die Terrormiliz IS damit zeigen wolle: "Wir können es überall". Anhänger des IS hätten in der Vergangenheit sowohl Fahrzeuge in Menschenmengen gesteuert als auch Messerattacken verübt.

+++ 17:12 Uhr +++

Nach dem Angriff in London soll eine Frau gestorben sein: Die Nachrichtenagentur Reuters beruft sich auf einen Arzt.

+++ 17:05 Uhr +++

Sondersendung im Deutschlandfunk zu den Vorfällen in London

+++ 16:50 Uhr +++

Laut Medienberichten spricht die Londoner Polizei inzwischen von zwei möglicherweise terroristischen Anschlägen in der Nähe des Parlamentsgebäudes, bei denen mindestens sieben Menschen verletzt wurden.

+++ 16:39 Uhr +++

Offizielles Statement der Londoner Polizei:

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise More details at @metpoliceuk — Ealing MPS (@EalingMPS) 22. März 2017

Und rät dringend dazu, die Gegend rund um das Parlament zu meiden.

+++ 16:38 Uhr +++

Weitere Bilder von der Westmister Bridge - aufgenommen vom früheren polnischen Außenminister

Former Polish foreign minister films scene after car strikes and injures pedestrians in Westminsterhttps://t.co/FwKsncYH4m pic.twitter.com/aIDxD1w0tm — BBC News (UK) (@BBCNews) 22. März 2017

+++ 16:36 Uhr +++

Regierungssprecher Seibert drückt den Betroffenen in Großbritannien die Anteilnahme der Bundesregierung aus

Our thoughts are with our British friends. Hope everyone is safe now + all the injured will recover fully. #London — Steffen Seibert (@RegSprecher) March 22, 2017

+++ 16:33 Uhr +++

Die Polizei London behandelt die Vorfälle in der Nähe des Parlaments vorläufig als terroristische Interventionen

+++ 16:29 Uhr +++

Die BBC zeigt Bilder von der Umgebung des abgeriegelten Parlamentsgebäudes

First pictures emerge of scene after eyewitnesses reports of car striking and injuring pedestrians at Westminsterhttps://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/y3DdbCpQrU — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22. März 2017

+++ 16:25 Uhr +++

Der Deutschlandfunk strahlt um 16.35 Uhr und 17.05 Uhr Sondersendungen zu den Vorfällen in London aus.

+++ 16:23 Uhr +++

A "police officer has been stabbed" and the "alleged assailant was shot by armed police", Commons Leader tells MPs https://t.co/WG8yXW8f4n — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22. März 2017

+++ 16:16 Uhr +++

BBC-Korrespondentin berichtet, dass eine Person durch Polizisten erschossen wurde

"One of the police officers told me someone had been shot" - @BBCLauraK reports from Westminster under lock downhttps://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/LlWbBSCagh — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 22, 2017

+++ 16:16 Uhr +++

Premierministerin May befindet sich in Sicherheit

+++ 16:14 Uhr +++

Angreifer in London erschossen, ein Polizist wurde beim Schusswechsel verletzt.

+++ 16:08 Uhr +++

In der britischen Hauptstadt London sind vor dem Parlamentsgebäude Schüsse gefallen.

Ein Fotograf der Nachrichtenagentur Reuters berichtet, er habe mehrere Verletzte auf der Westminster Bridge gesehen. Die Sitzung des Parlaments wurde unterbrochen.

Die BBC berichtet, auf der Westminister Bridge sei ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden. Offenbar handele es sich um zwei Zwischenfälle.