London Parlament berät über Gesetzentwurf zum Brexit

Nationalflagge von Großbritannien (picture-alliance / dpa / Daniel Kalker)

Das britische Parlament beginnt heute mit der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Regierung zum EU-Austritt.

Dabei haben die Abgeordneten zum ersten Mal die Gelegenheit zu einer Debatte. Die Abstimmung ist für morgen Abend vorgesehen, in der kommenden Woche soll die dritte Lesung stattfinden. In dem Gesetzentwurf geht es darum, dass Premierministerin May die Absicht bekanntgeben darf, Großbritannien aus der Europäischen Union herauszuführen.



Nach dem Unterhaus wird sich das Oberhaus damit befassen. May hat angekündigt, Brüssel bis Ende März offiziell über den Austrittswunsch ihres Landes zu informieren. Erst dann können die Verhandlungen darüber beginnen.