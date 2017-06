Bei einem Terrorangriff sind in London mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Auf der London Bridge raste ein LKW in eine Menschenmenge, im nahegelegenen Borough Market wurden Restaurantgäste mit Messern attackiert. Die drei mutmaßlichen Attentäter wurden laut Polizei erschossen.

Die Attacke begann am späten Samstagabend auf der London Bridge im Zentrum der Stadt. Wie die Polizei mitteilte, rasten die Täter mit einem Lieferwagen in eine Gruppe Fußgänger. Das Auto war dann nach Polizeiangaben weiter zum wenige hundert Meter entfernten Borough Market gefahren. Dort attackierten die Angreifer Menschen mit Messern.

Nach Angaben eines Polizeispreches wurden die Angreifer dort von Sicherheitskräften erschossen - acht Minuten nach Eingang des Notrufs. Laut Polizei wurden bei den Angriffen 6 Menschen getötet und rund 50 verletzt.



Earlier this morning, Assistant Commissioner Mark Rowley made the following statement regarding the #LondonBridge & #BoroughMarket incidents pic.twitter.com/5q7ssSpUnJ — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 4. Juni 2017

Die Täter trugen Westen, die so aussahen, als wären sie mit Sprengstoff bestückt. Es handelte sich aber um Attrappen. Die Polizei sperrte das Areal weiträumig ab und rief die Bevölkerung auf, wachsam, aber ruhig zu bleiben. Sie bat die Menschen auch, nicht leichtfertig Videos und Bilder von den Tatorten in Umlauf zu bringen. Die London Bridge wurde komplett abgeriegelt.

Londons Bürgermeister Khan sprach von einer "gezielten und feigen Attacke". Einige der Verletzten seien in kritischem Zustand.

Die Polizei hat den Ort des Attentats weiträumig abgesperrt. (dpa/picture-alliance/Matt Dunham)

Premierministerin May erklärte, die Vorfälle würden als Terrorangriffe betrachtet. Ihre konservative Partei setzte für heute ihren Wahlkampf aus.

Trauer und Bestürzung

Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich bestürzt. In einer Erklärung betonte die Kanzlerin, dass Deutschland im Kampf gegen jede Form von Terrorismus "fest und entschlossen" an der Seite Großbritanniens stehe.

Unsere Gedanken sind bei den Menschen in #London. Wir stehen zusammen gegen den Terror. Kanzlerin #Merkel zu den Ereignissen in London.(BPA) pic.twitter.com/0Bo3WdPTDz — Steffen Seibert (@RegSprecher) 4. Juni 2017

US-Präsident Donald Trump verurteilte die Terrorattacke scharf und drückte der britischen Premierministerin May telefonisch sein Beileid aus. Frankreichs Staatspräsident Macron schrieb auf Twitter, Frankreich stehe nach der "neuen Tragödie" an der Seite Großbritanniens. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien, schrieb er.

Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4. Juni 2017

Es ist der dritte Anschlag in Großbritannien in weniger als drei Monaten. Erst vor knapp zwei Wochen hatte ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert in Manchester mit einer Bombe 22 Menschen getötet.

Die Terrorattacke auf der London Bridge erinnert an einen Anschlag im März: Am 22. März war ein Attentäter auf der Westminster Bridge mit seinem Auto in eine Gruppe von Passanten gefahren und tötete vier Menschen. Vor dem Parlament erstach er zudem einen Polizisten, ehe der Angreifer selbst erschossen wurde.

