London Unterhaus berät erneut über Brexit-Gesetz

Die Flaggen Großbritanniens und der EU (picture alliance / dpa-Zentralbild / Andreas Engelhardt)

Das britische Parlament debattiert am Nachmittag weiter über das Gesetz zum Ausstieg aus der Europäischen Union.

In einer ersten Abstimmung hatte das Unterhaus am vergangenen Mittwoch mit großer Mehrheit den Kurs von Premierministerin May gestützt und für den Entwurf votiert. Die nächste Abstimmung ist für diesen Mittwoch geplant. Danach kommt der Gesetzentwurf in das Oberhaus. Er soll bis zum 7. März beide Kammern passiert haben.



May braucht die Zustimmung der Abgeordneten, um die Austrittserklärung in Brüssel einreichen zu können. Dies hatte der Oberste Gerichtshof Großbritanniens entschieden.