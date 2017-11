In Großbritannien ist Verteidigungsminister Fallon zurückgetreten.

Er erklärte, sein Verhalten in der Vergangenheit habe nicht den verlangten hohen Ansprüchen entsprochen. Gegen Fallon waren in Medien Belästigungsvorwürfe erhoben worden. Er soll vor 15 Jahren bei einem Abendessen mehrfach das Knie einer Radiomoderatorin mit der Hand berührt haben. Noch vor wenigen Tagen hatte ein Regierungssprecher mitgeteilt, der Vorfall werde nicht untersucht.



Der Minister betonte, viele der veröffentlichten Vorwürfe seien falsch. Gleichwohl sei er "in der Vergangenheit hinter den hohen Standards zurückgeblieben, die wir an die Streitkräfte stellen", begründete Fallon seinen Rückzug aus dem Kabinett in einem Schreiben an Premierministerin Theresa May. Seinen Parlamentssitz wolle er aber behalten.



May hob in einem Antwortschreiben die Arbeit ihres bisherigen Verteidigungsministers hervor. In dessen Amtszeit seit 2014 habe er dazu beigetragen, dass die britischen Streitkräfte im Kampf gegen die Terrororganisation IS erfolgreich gewesen seien und mehr als drei Millionen Menschen aus den Fängen der islamistischen Fundamentalisten befreit werden konnten.