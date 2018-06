In Großbritannien ist heute an die Brandkatastrophe im Londoner Grenfell Tower vor einem Jahr erinnert worden.

Damals starben 72 Menschen. Das ausgebrannte Hochhaus wurde heute in Grün angestrahlt, ebenso Wahrzeichen der britischen Hauptstadt wie Regierungsgebäude und das Riesenrad London Eye. Mit einem 72 Sekunden langen Schweigen wurde der Toten gedacht.



Am 14. Juni 2017 war der 24-stöckige Sozialbau in Brand geraten, als ein defekter Kühlschrank Feuer fing. Im Grenfell Tower waren Untersuchungen zufolge Brandschutzauflagen ignoriert worden. Insbesondere die Fassadenverkleidung aus brennbarem Kunststoff soll zu einer schnellen Ausbreitung der Flammen geführt haben.

