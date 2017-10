Die Londoner Polizei stuft den heutigen Vorfall vor einem Museum im Stadtteil Kensington nicht als Terroranschlag ein.

Das Ereignis werde derzeit als Verkehrsunfall behandelt, hie�? es. Ein Fahrzeug hatte am Nachmittag im Zentrum der britischen Hauptstadt mehrere Passanten erfasst. Nach Aussagen von Rettungskräften wurden elf Menschen verletzt, neun mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Person wurde festgenommen.



Wegen Terrorgefahr gelten in London strenge Sicherheitsvorkehrungen. Die britische Hauptstadt war in diesem Jahr bereits vier Mal Ziel eines Anschlags. Drei Mal wurde absichtlich ein Fahrzeug in Fußgänger gelenkt.