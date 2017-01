Londons Banken und der Brexit Warum Frankfurt am Main eine lohnende Alternative ist

Mit Blick auf den bevorstehenden Brexit denken immer mehr Banken in London über einen Umzug ins europäische Ausland nach. Aus Sicht des Bundesverbandes deutscher Banken wäre Frankfurt am Main ein idealer Standort. Denn auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint: Frankfurt bietet im Vergleich zu London viele Vorteile.

Von Brigitte Scholtes