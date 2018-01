In Los Angeles werden heute die Nominierungen für die Oscars bekannt gegeben.

Zu den Favoriten zählen Guillermo del Toros Fantasy-Märchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" und Martin McDonaghs Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Als Schauspieler können Frances McDormand, Sally Hawkins oder Gary Oldman auf eine Nominierung hoffen. Auch dem deutschen Regisseur Fatih Akin mit seinem NSU-Drama "Aus dem Nichts" werden Chancen eingeräumt. Vergeben werden die Oscars am 4. März.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.