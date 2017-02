Los Angeles Jazz-Musiker Al Jarreau gestorben

Al Jarreau 2015 bei einem Konzert in Schleswig-Holstein (picture alliance / dpa / Olaf Malzahn)

Der US-amerikanische Jazz-Musiker Al Jarreau ist tot.

Nach Angaben seines Sprechers starb er im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles. Der Sänger war im Laufe seiner Karriere mit zahlreichen Grammys ausgezeichnet worden. Seine ersten Erfolge mit Jazz-Gesang erzielte er in Hamburg, wo er 1975 ein halbes Jahr lang gastierte. Später spielte Jarreau mit zahlreichen namhaften Musikern und unternahm mehrere Welttourneen.



Vor wenigen Tagen hatte er auf seiner Internet-Seite seine Karriere für offiziell beendet erklärt. Zuvor musste er Auftritte wegen Erschöpfung absagen.