Los Angeles "Toni Erdmann" für Oscar nominiert

Sandra Hüller als Ines und Peter Simonischek als Winfried/Toni in "Toni Erdmann" (picture alliance/dpa/Foto: Komplizen Film/NFP)

Der deutsche Spielfilm "Toni Erdmann" ist für den Oscar nominiert.

Wie die US-Filmakademie in Los Angeles bekannt gab, konkurriert die Tragikomödie von Regisseurin Maren Ade in der Kategorie für den besten nicht-englischsprachigen Film mit Beiträgen aus Dänemark, Schweden, Australien und dem Iran.



Zu den Favoriten als bester Film zählt das Musical "La La Land" mit 14 Nominierungen. Auch die Filme "Manchester By The Sea" und "Fences" gehen in dieser Kategorie ins Rennen um den bedeutendsten Filmpreis der Welt. Die Oscars werden am 26. Februar verliehen.