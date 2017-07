In Duisburg haben rund 150 Menschen der Opfer der Loveparade-Katastrophe vor sieben Jahren gedacht.

Sie versammelten sich vor der Gedenkstätte an dem Tunnel, in welchem das Unglück damals geschah. 21 Glockenschläge erinnerten an die Todesopfer, ein weiterer war den verletzten und traumatisierten Überlebenden gewidmet. Anwesend waren auch zahlreiche Eltern, die damals Kinder verloren hatten. Die Gedenkfeier fand erstmals öffentlich statt. Ein Pfarrer sagte, trotz allen Leids bei Angehörigen und Traumatisierten gebe es Trost und Zuversicht.



Am 24. Juli 2010 war es im Gedränge an einer Engstelle zu einer Massenpanik gekommen. 21 Feiernde kamen ums Leben, mehr als 650 wurden verletzt. Im Dezember beginnt ein Prozess zur strafrechtlichen Aufarbeitung des Unglücks.