In Duisburg läuft zur Stunde die Gedenkfeier zum 7. Jahrestag des Loveparade-Unglücks für Angehörige und Verletzte.

Die Veranstaltung findet am Ort des Geschehens statt und ist in diesem Jahr erstmals öffentlich. Wie die Stiftung "Duisburg 24.7.2010" mitteilte, sollen nach Musik und Worten des gedenkens 21 Glockenschläge an die 21 Todesopfer erinnern. Ein weiterer Glockenschlag gelte symbolisch allen verletzten und traumatisierten Opfern. Der Karl-Lehr-Tunnel wird bis zum Abend für den Straßenverkehr gesperrt.



Nach Einschätzung des Duisburger Oberbürgermeisters Link haben die deutschen Behörden aus der Loveparade-Katastrophe vor sieben Jahren gelernt. Der SPD-Politiker sagte im WDR-Hörfunk, der Umgang mit Sicherheitskonzepten für Großveranstaltungen werde sensibler gehandhabt. Link kritisierte das Verhalten seines Vorgängers Sauerland nach der Katastrophe als unselig und unwürdig. Inzwischen gebe es in der Stadtverwaltung eine bessere Diskussionskultur und mehr Transparenz. Der Strafprozess zur Aufarbeitung der Katastrophe beginnt am 8. Dezember vor dem Landgericht Duisburg.



Am 24. Juli 2010 war es bei der Loveparade in Duisburg zu einer Massenpanik im Zugangstunnel gekommen. 21 Menschen starben, mehr als 650 wurden verletzt. Bereits gestern Abend war mit einem Gottesdienst und einer "Nacht der 1.000 Lichter" an die Todesopfer erinnert worden.