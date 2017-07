Unmittelbar vor dem siebten Jahrestag der Loveparade-Katastrophe hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet angekündigt, einen Opferschutzbeauftragten einzusetzen.

Dieser Beauftragte solle in Zukunft sofort ansprechbar sein in allen Dingen, die Familien in ähnlichen Fällen zu erleiden hätten, sagte Laschet dem Deutschlandfunk. Auch wenn diese Stelle den Angehörigen der Opfer von Duisburg wohl kaum noch helfen könne, wolle er eine Lehre aus dieser Katastrophe für die Zukunft ziehen.



Bei dem Loveparade-Unglück am 24. Juli 2010 kamen 21 Menschen ums Leben, mehrere hundert wurden zum Teil schwer verletzt.