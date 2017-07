Unmittelbar vor dem siebten Jahrestag der Loveparade-

Dieser solle in Zukunft ansprechbar sein in allen Dingen, die Familien in ähnlichen Fällen zu erleiden hätten, sagte Laschet dem Deutschlandfunk. Bei dem Loveparade-Unglück in Duisburg am 24. Juli 2010 waren 21 Menschen ums Leben gekommen und mehrere hundert weitere zum Teil schwer verletzt worden. Eltern und Angehörige wollen der Opfer am Abend in einem Gottesdienst gedenken.