In Duisburg haben Angehörige der 21 Todesopfer der Katastrophe bei der Loveparade 2010 gedacht. Dazu fand am Vorabend des siebten Jahrestags ein Gottesdienst statt. Pfarrer Winterberg betonte in seiner Predigt, das Unglück lasse die betroffenen Familien, die Verletzten, Traumatisierten und auch die Stadt Duisburg nicht los.

Die Katastrophe treibe die Betroffenen auch deshalb immer noch um, weil viele Fragen offengeblieben seien. Nach Anbruch der Dunkelheit fand erneut eine "Nacht der 1.000 Lichter" statt, in der Kerzen am Ort des Unglücks an die Opfer erinnerten.



Am Jahrestag morgen ist eine öffentliche Gedenkveranstaltung in dem Tunnel geplant, in dem es damals zu einer Massenpanik kam.