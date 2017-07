Am siebten Jahrestag der Loveparade-Katastrophe in Duisburg ist heute eine öffentliche Gedenkveranstaltung geplant. Sie findet in dem Tunnel statt, in dem es damals zu einer Massenpanik kam. Dort sollen 21 Glockenschläge für die Todesopfer sowie erstmals ein 22. Glockenschlag für die verletzten und traumatisierten Überlebenden erklingen.

Mit Anbruch der Dunkelheit begann erneut eine "Nacht der 1.000 Lichter", in der mit Kerzen an die Opfer erinnert wird. Bereits gestern fand in Duisburg ein Gedenk-Gottesdienst für Angehörige der Toten statt.



Am 24. Juli 2010 waren an einer Engstelle im Zugangsbereich des Technofestivals 21 Menschen erdrückt worden, über 650 wurden verletzt.