Am siebten Jahrestag der Loveparade-Katastrophe in Duisburg ist heute eine öffentliche Gedenkveranstaltung geplant.

Sie findet in dem Tunnel statt, in dem es damals zu einer Massenpanik kam. Dort sollen 21 Glockenschläge für die Todesopfer und ein 22. Glockenschlag für die verletzten und traumatisierten Überlebenden erklingen. Gestern Abend war bereits mit einem Gottesdienst und einer "Nacht der 1.000 Lichter" an die Opfer der Katastrophe erinnert worden.



Am 24. Juli 2010 waren im Gedränge am einzigen Zu- und Abgang des Technofestivals 21 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 600 wurden verletzt.