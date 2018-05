Im Strafprozess um die Loveparade-Tragödie in Duisburg ist der frühere Oberbürgermeister Sauerland als Zeuge vernommen worden.

Der 62-Jährige sagte vor Gericht in Düsseldorf, er habe nicht aktiv an den Planungen mitgewirkt, sondern diese frühzeitig an den damaligen städtischen Ordnungsdezernten abgegeben. Daher habe er keine Genehmigungen erteilen müssen. Der CDU-Politiker war nach dem Unglück im Juli 2010 heftig kritisiert worden, weil er die politische Verantwortung nicht übernehmen wollte. Anfang 2012 wurde Sauerland per Bürgerentscheid abgewählt.



Im Loveparade-Strafverfahren müssen sich seit Dezember zehn Angeklagte verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt Bediensteten der Stadt Duisburg und Mitarbeitern des Veranstalters fahrlässige Tötung und Körperverletzung zur Last. Bei der Loveparade in Duisburg entwickelte sich auf dem Veranstaltungsgelände eine Massenpanik, bei der 21 Menschen ums Leben kamen und mehr als 650 verletzt wurden.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.