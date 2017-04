2.466 Tage sind es nun. 2.466 Tage, also fast sieben Jahre, seitdem in Duisburg an einem heißen Juli-Tag in einem tödlichen Gedränge 21 Menschen starben.



Das Ausmaß, aber auch die Umstände dieser Tragödie, manche Medien schrieben von "einer der größten Katastrophen der deutschen Nachkriegsgeschichte", machen bis heute fassungslos. Und wer einmal selbst durch den Tunnel gegangen ist, dann jene Rampe betreten hat, die als Ein- und Ausgang ausgewiesen war und auf der dann die Menschen starben, für den ist diese Fassungslosigkeit geradezu körperlich spürbar.



Doch es waren nicht nur diese Umstände, die mit 21 Menschenleben weitreichenden Konsequenzen und die Feigheit der politisch Verantwortlichen – Duisburgs damaliger Oberbürgermeister musste erst aus dem Amt gewählt werden –, die diese Katastrophe von Tag zu Tag für die Opfer größer werden ließ. Es war auch und gerade die fehlende Aufarbeitung.

Die Justiz hat - bislang - versagt

Aus der Politik waren zuletzt zwar Signale zu hören gewesen. Es sei ein "Fehler" gewesen keinen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingerichtet zu haben. Doch solche Initiativen sind zwar schön und gut. Eines aber muss klar sein: Für die Aufarbeitung war und ist in erster Linie die Justiz zuständig.



Und diese hat – bislang, muss man seit heute sagen – versagt.



Die Arbeit der fünften Kammer des Landgerichts Duisburg, die das Verfahren nicht eröffnete, zeugt nicht nur von fehlendem Gespür, sondern wohl auch von fehlerhaften juristischen Einschätzungen.



Denn die Deutlichkeit, mit der die Richter des Oberlandesgerichts Düsseldorf heute die Entscheidung ihrer Duisburger Kollegen kippten, ist bemerkenswert. Sie halten die Nachweisbarkeit der Taten sowie die Verbindung zu den Angeklagten für – Zitat – "hinreichend wahrscheinlich".

Skandal und Hoffnungsschimmer zugleich

Doch alleine die Tatsache, dass man sich ausführlich, vor Gericht und damit öffentlich mit den Umständen vom damals beschäftigt, ist notwendig.



Es sollte aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Zumal das Bild des deutschen Rechtsstaats im Ausland – unter den Opfern befanden sich unter anderem auch italienische oder spanische Staatsbürgerinnen und -bürger – ebenfalls Risse bekommen hat.



Dabei ist es dieser Staat, der seine Bürger schützen muss. Und falls er dies punktuell nicht schafft, muss er den dann offenen Fragen nachgehen, wenn möglich für ein Stück Gerechtigkeit, zumindest aber für eine ordentliche, ernsthafte Aufarbeitung sorgen.



Dass dies im Fall der Loveparade-Katastrophe scheinbar erst jetzt – nach 2.466 Tagen – angeordnet wird, ist ein einerseits ein Skandal.



Dieser Schritt ist andererseits auch ein Hoffnungsschimmer. Nicht nur für die Opfer selbst, sondern auch für das Vertrauen in einen funktionierenden Rechtsstaat.

Moritz Küpper (Deutschlandradio / Bettina Straub)Moritz Küpper, Jahrgang 1980, studierte Politik- und Kommunikationswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in München und Washington, D.C. und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Er promovierte an der Universität Bonn und arbeitete als Redakteur bei Capital, in der Online-Redaktion des Deutschlandradios sowie der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Seit 2015 ist er als Deutschlandradio-Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen tätig.