Die Außenminister der sieben führenden Industriestaaten, G7, haben ihre Beratungen in Lucca in der Toskana fortgesetzt.

Im Mittelpunkt der Gespräche steht auch heute die Lage in Syrien. Der britische Außenminister Johnson hatte gestern angedeutet, dass die USA erneut Ziele in Syrien mit Raketen angreifen könnten. Er brachte weitere mögliche Sanktionen gegen Syrien und Russland ins Gespräch. US-Außenminister Tillerson schloss ein weiteres militärisches Vorgehen in Syrien nicht aus.



Wie Frieden und Sicherheit in Syrien erreicht werden könnten, soll darüber hinaus bei Sondergesprächen ausgelotet werden, zu denen auch die Außenminister der Türkei, der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens sowie Jordanien und Katar in Lucca erwartet werden.