Der Syrien-Konflikt dominiert das Treffen der Außenminister der G7-Staaten, das am Nachmittag in Lucca in Italien beginnt.

Morgen wird die Runde noch um die Außenminister der Türkei, der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens, Jordaniens und Katars erweitert.



Nach dem Angriff der Vereinigten Staaten auf einen Militärstützpunkt in Syrien zeichnete sich zuletzt ein Kurswechsel in der Politik von US-Präsident Trump ab, für den ein Sturz von Präsident Assad bisher keinen Vorrang hatte. Außenminister Tillerson wird nach der Zusammenkunft mit seinen Amtskollegen in Italien nach Moskau reisen. Er hat Russland vorgeworfen, an dem mutmaßlichen Giftgasangriff von vergangener Woche Mitschuld zu tragen, weil es versäumt habe, als Verbündeter Assads die Vernichtung der gesamten syrischen Chemiewaffenvorräte durchzusetzen.



Bundesaußenminister Gabriel hofft darauf, dass Russland eine Untersuchung des Angriffs auf Chan Scheichum ermöglichen wird. Außenminister Lawrow habe ihm dies in einem Telefonat versichert. Eine UNO-Resolution, die eine solche Untersuchung fordert, wird bislang von Moskau blockiert.