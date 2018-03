Das Buddenbrookhaus in Lübeck wird aufwändig umgebaut.

Ein örtliches Architekturbüro hat den Wettbewerb zur Neugestaltung gewonnen. Der Entwurf sieht vor, dass nur die Fassaden der historischen Gebäude und das denkmalgeschützte Kellergewölbe erhalten bleiben. Abgesehen davon soll ein kompletter Neubau entstehen. Die Leitung des Buddenbrookhauses hatte 2011 auch das Nachbarhaus in der Mengstraße mit Bundesgeldern gekauft. Beide Häuser sollen im Inneren nun verschmelzen, so dass die Ausstellungsfläche verdoppelt wird.



Auch sollen Teile des ursprünglichen Buddenbrookhauses - das im 19. Jahrhundert im Besitz der Familie Mann war - rekonstruiert werden, so etwa die historische Kaufmannsdiele mit der herrschaftlichen Treppe.



Thomas Mann veröffentlichte den Roman "Die Buddenbrooks" im Jahr 1901 und erhielt für sein Porträt einer Kaufmannsfamilie 1929 den Nobelpreis.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.