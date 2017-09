Doch gilt das auch für Deutschland? Und was heißt das für die Bundestagswahl? Steht zu befürchten, dass auch hierzulande Facebook, Twitter und Co. die öffentliche Meinung beherrschen? Immerhin scheint das Thema so brisant, dass sich mehrere wissenschaftliche Veranstaltungen mit den Gefahren und Manipulationsmechanismen beschäftigten. So auch eine Podiumsdiskussion der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

Weitere Themen:

Lust am Gruseln

Dortmunder Soziologen untersuchen Aufbau, Entwicklung und Publikum von Horrorfilmen

Kleine, aber blühende Disziplin

Symposium für Jiddische Studien in Deutschland an der Universität Trier, 4.-6.9.2017

Wie jüdische Juristen im Exil das Völkerstrafrecht prägten

Gespräch mit der Historikerin Dr. Annette Weinke über die Kölner Tagung "Jewish-European Émigré Lawyers and Twentieth Century International Law as Idea and Profession"

Bullshit.Sprech

Das neue "Kursbuch" über die Vielfalt nicht nur sprachlicher Verblödung