Nach dem US-Haftbefehl gegen den früheren VW-Chef Winterkorn hält die SPD-Politikerin Lühmann eine Anklage gegen ihn auch in Deutschland für nicht ausgeschlossen.

Sie habe Verständnis für die genaue Prüfung der einzelnen Vorgänge im Diesel-Skandal, sagte die verkehrspolitische Sprecherin im Deutschlandfunk. Dies dauere seine Zeit. Lühmann geht aber davon aus, dass die Ermittlungen genügend Beweise zutage bringen, die eine Anklage ermöglichten. In Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig unter anderem wegen Betrugsverdachts gegen Winterkorn.



Der Grünen-Politiker Özdemir befürwortete das Vorgehen der USA in dem Fall. Die US-Justiz verfolge die Abgasbetrügereien bis in die höchste Chefetage. Das sei gut so, sagte Özdemir der "Rhein-Neckar-Zeitung". In den USA ist nach der Anklage inzwischen Haftbefehl gegen Winterkorn erlassen worden. Der frühere VW-Chef soll wegen Betrugs im Diesel-Abgasskandal zur Rechenschaft gezogen werden.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.