Im Fall des an einer Schule im nordrhein-westfälischen Lünen getöteten 14-Jährigen haben die Ermittler am Abend neue Erkenntnisse bekanntgegeben.

Polizei und Staatsanwaltschaft teilten nach der Vernehmung des festgenommenen 15-Jährigen mit, dieser habe sein Opfer mit einem Messer mehrfach in den Hals gestochen. Er habe angegeben, dass der andere Schüler seine Mutter provozierend angesehen habe. Der mutmaßliche Täter sei polizeibekannt gewesen und habe als aggressiv gegolten. Er habe an der Schule zusammen mit seiner Mutter auf einen Gesprächstermin bei einer Sozialarbeiterin gewartet. Dabei sei er auf den 14-Jährigen getroffen. Der Tatverdächtige, der morgen dem Haftrichter vorgeführt werden soll, und das Opfer sind Deutsche.



Die Gewalttat löste große Betroffenheit in der Bevölkerung aus. Politiker äußerten sich entsetzt. Die Stadt Lünen plant für morgen Mittag eine Schweigeminute im Rathaus und an allen Schulen der Stadt.

