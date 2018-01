Einen Tag nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 14-Jährigen in Lünen hat eine Richterin Haftbefehl wegen Mordes gegen den tatverdächtigen Schüler erlassen.

Der Angreifer wurde in Untersuchungshaft genommen. Er hatte gestern Abend gestanden, den 14-Jährigen in der Schule mit einem Messer in den Hals gestochen zu haben, weil dieser seine Mutter mit Blicken provoziert habe. Nach Angaben der Behörden ist der Jugendliche wegen seiner Aggressivität polizeibekannt.



In Lünen trauerten Schüler und Lehrer um das Opfer. In der Stadt versammelten sie sich zu einer Schweigeminute.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.