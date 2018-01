Zwei Tage nach dem tödlichen Messerangriff an einer Schule in Lünen ist der mutmaßliche Täter in ein Jugendgefängnis in Herford überstellt worden.

Der 15-Jährige sitze dort in Untersuchungshaft, teilte der Leiter der Jugend-Justizvollzugsanstalt mit. Eine Richterin hatte gestern Haftbefehl wegen Mordes gegen den Schüler erlassen. Er hatte gestanden, seinen Mitschüler mit einem Messer in den Hals gestochen zu haben, weil dieser seine Mutter mit Blicken provoziert habe.



Das 14 Jahre alte Opfer soll am Samstag in Lünen beerdigt werden

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.