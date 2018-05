Der Attentäter im belgischen Lüttich hat nach neuesten Erkenntnissen insgesamt vier Menschen getötet.

Innenminister Jambon sagte dem Sender RTL, der Mann habe in der Nacht vor dem Anschlag eine Person erschlagen. Bei dem Opfer handele es sich um einen ehemaligen Mithäftling, den der Täter von einem Gefängnisaufenthalt gekannt habe.



Der Attentäter war gestern bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden. Zuvor hatte er in der Lütticher Innenstadt zwei Polizistinnen erschossen sowie einen Mann in seinem Fahrzeug.



Bei dem Attentäter soll es sich um einen Kriminellen handeln, der wegen Gewalttaten und Drogenhandels in Haft war. Vermutungen, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hatte, wurden von offiziellen Stellen nicht bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.