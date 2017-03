Die Bundeswehr ist laut Medien-Recherchen möglicherweise indirekt an einem Luftangriff in Syrien mit vielen zivilen Todesopfern beteiligt gewesen.

Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" lieferten Bundeswehr-Tornadoflugzeuge Aufklärungsfotos eines später getroffenen Schulgebäudes an die US-geführte Koalition gegen die IS-Terrormiliz. Darüber sei der Verteidigungsauschuss des Bundestages in geheimer Sitzung informiert worden. Unklar blieb zunächst, inwieweit die Bundeswehr-Bilder eine Rolle bei dem Angriff in der vergangenen Woche spielten. Nach Angaben syrischer Oppositioneller wurden bei der Attacke in der Ortschaft Mansura auf die als Flüchtlingsunterkunft genutzte Schule bis zu 33 Zivilisten getötet.